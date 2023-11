"Apprezzato molto la forza di reazione dei ragazzi. Concesso pochissimo, vittoria fondamentale"

Seconda vittoria consecutiva in casa, la quinta totale su nove gare, secondo miglior attacco del girone, terzo posto in classifica, anche se in coabitazione con Follonica Gavorrano e Grosseto e con il Livorno che deve recuperare la partita sul campo della capolista Pianese. Per il Tau il successo sulla Sangiovannese vale molto. Sì, perché 17 punti alla nona di andata rappresentano un bel gruzzolo messo da parte. Nella passata stagione, tanto per avere un riferimento, furono 18 i punti conquistati in tutto il girone di andata, 17 partite.

I conti tornano, dunque, anche a mister Simone Venturi il quale commenta così il momento amaranto: "Eravamo assai abbacchiati dopo la sconfitta di Gavorrano, maturata nel finale e sicuramente evitabile anche se arrivata al cospetto di un team molto forte. C’erano stati pochi giorni per preparare la gara contro la Sangiovannese, squadra organizzata, fisica, compatta che in classifica ha pochi punti, ma che aveva pareggiato a Grosseto, ad esempio. Abbiamo concesso pochissimo, peccato per il gol subìto, forse l’unica chance che hanno avuto i nostri avversari e su disattenzione dei miei giocatori, per questo si tratta di una vittoria fondamentale. Una dimostrazione della forza di reazione dei ragazzi che ho apprezzato molto. Il gol di Antoni? Ci esercitiamo in allenamento, però poi subentra la bravura individuale del giocatore, è bene che si provi, abbiamo qualità in molti giocatori, ma vorrei che migliorassimo certe sbavature difensive. Il turn over? Conta la squadra, lo dico sempre, c’erano gare ravvicinate, ogni tre giorni e ho fatto rotazioni mirate. Bisogna farsi trovare pronti". Fra poche ore di nuovo in campo, domenica a Figline, squadra che evoca strani ricordi.

Ma. Ste.