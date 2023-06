Anticipazione confermata Bama, Traversi nuovo coach

Lo avevamo anticipato nell’edizione del primo giugno. Il nuovo allenatore del Bama basket Altopascio in serie C sarà Maurizio Traversi (nella foto), che nella stagione appena conclusa è stato il vice di Marco Pistolesi. Assistente nelle ultime due stagioni prima in C Silver a fianco di Gianluca Giuntoli, poi in C Gold, con Marco Pistolesi, sta guidando anche la squadra Under 14 regionale rosablu, già qualificata alle final six regionali di Vaiano in programma nel prossimo week-end. Traversi fu assistente di coach Pistolesi nel 201213, nell’allora C Nazionale. Prima di quell’esperienza, dal 2009 al 2011, aveva guidato la Cerretese in C2. Poi un ciclo a capo del Chiesina Basket in serie D, quindi breve parentesi a Pescia e pausa di riflessione fino alla chiamata altopascese nel 2021. "La prossima stagione sarà una nuova, emozionante, sfida per noi - dichiara il presidente Sergio Guidi - vogliamo aprire un nuovo ciclo triennale, dopo quello stupendo appena concluso, con due vittorie di campionato ed un play-off. Era importante girare la chiave del motore insieme ad un coach che stimiamo e che è integrato nell’ambiente. Adesso dobbiamo completare gli staff tecnico, fisioterapico e fisico. Poi inizieremo con la costruzione del roster. Sarà una rifondazione, una sfida complicata ma a noi, da sempre, piace da matti rischiare".

Massimo Stefanini