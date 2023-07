Andreucci e Briani nella Capitale Spettacolare gara in programma

Da oggi Paolo Andreucci e Rudy Briani, portacolori della Scuderia M33 e Skygate , su Renault Clio Rally3, gommata MRF Tyres, saranno al via al Rally di Roma Capitale 2023, l’evento organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia, valido come sesto appuntamento dell’ European Rally Championship e quinta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Per il duo Paolo Andreucci e Rudy Briani è un test importante anche per lo sviluppo delle gomme MRF Tyres da asfalto. "Ho accolto con grande piacere- ha affermato Paolo Andreucci- l’invito di MRF Tyres di correre al Rally di Roma Capitale sulla nuova vettura di Renault. Conosciamo la gara di Roma e per me e per MRF Tyres, sarà un momento importante per lo sviluppo delle gomme, oltre che per conoscere la nuova Clio Rally3. Da tempo sto portando avanti lo sviluppo delle gomme, sia su terra che asfalto e gareggiare a Roma ci permetterà di acquisire numerose informazioni sulle gomme. In occasione di questo importante evento, effettueremo dei test prima della gara, per arrivare quanto più possibile preparati al via, soprattutto per comprendere al meglio il comportamento delle nostre gomme sulle lunghissime prove speciali di "Rocca di Cave-Subiaco" e "Santopadre", rispettivamente di 32.30 e 29.08 chilometri".

La gara vivrà il suo momento più atteso oggi quando, dopo lo shakedown del mattino a Fumone, le vetture scenderanno in Roma per la grandiosa cerimonia d’apertura a Castel Sant’Angelo, la parata per le vie di Roma e la prova speciale- spettacolo iniziale al Colosseo che sarà diversa rispetto al 2022, con interessanti novità volte ad aumentare la spettacolarità in un contesto unico al mondo, a due passi dall’anfiteatro romano. L’evento proseguirà poi nel Frusinate sabato 29 e domenica 30 luglio per affrontare le altre 12 prove speciali tra le quali la nuova "Alatri" e le già ricordate "Rocca di Cave-Subiaco" e "Santopadre".

Dino Magistrelli