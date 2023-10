Andreucci e Briani. Fuga verso il tricolore

Ancora una vittoria, la quarta, per Paolo Andreucci che, insieme al navigatore Rudy Briani, sulla nuova Skoda Fabia Rally2, ha trionfato nel 16° Rally delle Marche, penultimo atto del Campionato italiano rally Terra a Cingoli, Macerata. Andreucci e Briani hanno messo una seria ipoteca sulla conquista del titolo tricolore 2023, che si deciderà ai primi di dicembre con il Rally di Monza. Una gara, come al solito, vigorosa e di alto ritmo, quella di Andreucci, che sugli sterrati marchigiani da anni riesce a vincere con qualsiasi vettura e con qualsiasi condizione di fondo ed anche in questa occasione non ha tradito le attese. Pur partendo per primo, quindi “pulendo“, come si suole dire, la strada ai suoi avversari, Andreucci ha saputo subito passare al comando per poi cercare, prova dopo prova, l’allungo decisivo.

A contrastarlo ci ha provato il giovane vicentino Alberto Battistolli, vincitore del 2022, ma alla fine dopo una seconda uscita di strada, nella nona prova speciale, ha dovuto arrendersi. A mettersi alle costole del campione in carica è stato così Tommaso Ciuffi, rientrante in campionato dopo la pausa del Vermentino. Il giovane fiorentino figlio d’arte, navigato da Cigni è stato l’ombra di Andreucci, confermando il proprio valore. Al terzo posto è finito Andrea Dalmazzini, affiancato da Albertini su una Hyundai i20 Rally2.

"E’ stata una bella gara - commenta Paolo Andreucci - disputata su strade fantastiche. Non è stata impegnativa per il chilometraggio, ma piuttosto lo è stata per l’intensità e le insidie causate anche da un meteo imprevedibile. È stato complesso anche scegliere le gomme giuste in tutti e tre i giri. Però siamo riusciti a gestirla ed è andato tutto bene, sotto ogni punto di vista, dalle gomme alla macchina, al team".

Dino Magistrelli