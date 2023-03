Andreoli: "Come intensità la miglior gara di Gesam"

Rabbia! Il giorno dopo, ripensando a quei dieci minuti di stop dovuti all’esagitata protesta di un singolo individuo. E’ questo il sentimento predominate, perché quei due punti che Gesam si accingeva a portare a casa erano pesantissimi, contro una Sassari che, fino a qui, ne ha perse solo quattro con le più forti. Nessuna colpa specifica di un pubblico sempre corretto; critico, esigente, ma corretto.

La stura alla protesta la dà uno scontro un po’ più caldo del solito tra Bocchetti e Holmes, con quest’ultima che reagisce al fallo della prima. Pubblico che rumoreggia e chiede a gran voce l’espulsione della stella WNBA; arbitri che, secondo noi giustamente, sanzionano Bocchetti con un fallo di gioco e Holmes con un tecnico, con conseguenti liberi e rimessa in mano a Lucca. Qualcuno vede un gesto irriverente di Holmes (che ne farà anche altri a fine gara) e gli animi si scaldano ancor di più.

Gesam è avanti 68-60; coach Restivo vede sfuggire i due punti e chiama time-out. L’esagitato, nella tribuna piccola, scende e si avvicina minaccioso alla panchina sarda, gridando e sbraitando. Lo staff e la maggior parte delle giocatrici della Dinamo vanno verso il parquet, un paio di atlete minacciano di scavalcare la transenna per affrontare il potenziale aggressore. Luigi Viani coordina il servizio d’ordine e, in men che non si dica, è lì con i suoi ragazzi. Di là dalla transenna torna la calma presto; di qua staff e giocatrici della Dinamo sono scioccati ed i tempi si dilatano, sino ad arrivare ad oltre dieci minuti di stop.

Quando si riprende è palese che le isolane sono più a loro agio: mancano circa 7’ alla fine ed il parziale, fino alla sirena, sarà 19-10 per le ospiti, pur con l’ultimo tiro in mano a Morrison che lo sbaglia. Sull’episodio tecnico ha una sua interpretazione coach Andreoli. "Visto dalla mia panchina, sull’ultimo tiro di Que c’era un fallo netto – analizza l’allenatore – ; però, ripeto, noi siamo troppo lontani dall’azione e possiamo anche sbagliare". Poi il mite Andreoli si toglie un sassolino che fa male dalla scarpa. "Sono ventidue giornate – attacca – che stiamo giocando senza un’americana, ma qua non se ne ricorda più nessuno. Siamo l’unica franchigia di “A1” in Italia in questa situazione".

Per chi suona la campana non lo sappiamo, ma possiamo ipotizzarlo: per la società che non è intervenuta sul mercato o per i molti tifosi ipercritici sui social? Magari per tutti e due! Le ultime parole vanno alla prestazione. "A livello di energia la miglior gara della stagione – chiosa Andreoli – . Dall’altra parte c’era una squadra con due campionesse WNBA di quelle che giocano minuti importanti e le ragazze hanno messo tutto in campo riuscendo quasi a portarla a casa". Peccato. In serata di ieri la FIP ha designato Andreoli ct della Nazionale Under 19. Bel riconoscimento.

