Andolfi e Bernardini vestono amaranto

Primi due colpi, si muove anche in entrata il mercato del Tau Altopascio che disputerà il prossimo campionato di serie D, grazie alla salvezza ottenuta da mister Favarin che, notizia ufficiale, allenerà il Livorno. Il Tau ha scelto Venturi che sta modellando la rosa per la stagione 2023-2024. Come da noi anticipato nell’edizione del 16 giugno scorso, Andolfi è un nuovo giocatore amaranto. La società ne ha ufficializzato l’ingaggio: attaccante classe duemila, cresciuto nei settori giovanili di Pro Livorno Sorgenti e Armando Picchi prima di vestire le maglie del Cascina e, per due stagioni, del Fratres Perignano. Nell’estate scorsa il passaggio alla Cuoiopelli in Eccellenza, dove il giovane livornese ha trovato la via delle rete con grande continuità, affermandosi come uno dei migliori attaccanti del campionato e attirando le attenzioni di molti club di categoria superiore.

Il giocatore ha definito l’accordo con il direttivo amaranto ed incontrato mister Simone Venturi per un colloquio tecnico e le foto di rito. Sarà a disposizione a partire dal 24 luglio quando scatterà il raduno. Stesso discorso per il secondo arrivo. Il club annuncia ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gino Bernardini, difensore classe ‘97. Oltre 160 presenze in Serie D per un giocatore dotato di grande fisicità e affidabile, che può vantare, nonostante la giovane età, un’esperienza decisamente notevole in categoria. Nell’ultima stagione, un ottimo campionato con il Real Forte Querceta con 36 presenze ed un gol.

Ma. Ste.