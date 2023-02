Anche Porcari ha conquistato il tricolore

La memoria è uno strumento molto strano che può restituire, come il mare, rottami a distanza di anni. La frase è di Primo Levi e si modella perfettamente con quanto stiamo per raccontarvi. A Porcari c’è sempre stata una notevole tradizione per la pallacanestro in "rosa". Dalla serie "A2" all’attuale opera fondamentale del Basket femminile Porcari che, in serie "C", sta facendo un campionato eccezionale, con molte squadre e con una funzione sociale di fondamentale importanza.

Nei decenni scorsi vi furono imprese delle varie squadre, allestite grazie alle suore che facevano praticare attività sportiva alle bambine e alle ragazze in un periodo, fine anni sessanta e inizio del decennio successivo del precedente secolo, che non era ancora arrivato ai livelli di emancipazione attuali. Pezzi di storia in bianco e nero che, però, fanno parte della cultura del paese famoso per la sua Torretta.

E, in una sorta di filo di Arianna, con una continuità nel tempo, proprio la società gialloblu attuale ha ritrovato e diffuso le foto dello strepitoso successo a livello nazionale dell’aprile del 1970. Le "Gazzelle" del Bieffe Porcari vincono il titolo italiano.

Nelle finali di Pesaro superarono: prima il Santa Cecilia Roma, quindi il Cras Taranto e, in finale, Trieste per 28-21. Ecco lo score dell’ultima partita: A. Rondini 5, Fanucchi 3, Betti, D’Antraccoli 14, Giuntoli 2, Del Carlo, Della Valle, Ferretti 2, L. Rondini, Malacarne 2.

In paese fu festa grande al ritorno della squadra, attesa con bandiere e striscioni già alla stazione di Lucca. Ma ci fu anche l’antipasto, per così dire.

Anno 1969. La squadra del Basket Femminile Porcari vince i "Giochi della gioventù", battendo di un punto, in finale, il mitico, all’epoca, Geas Sesto San Giovanni, paragonabile a Schio adesso. La prima squadra Geas (acronimo di Gruppo Escursionistico Atletico Sestese), vinse otto scudetti tra il 1969 e il 1978.

Storia decisamente più recente, ma non per questo di minor rilevanza rispetto alle precedenti. Pasqua 2014, il Bieffe Porcari partecipa al torneo nazionale di Pesaro con il gruppo "Esordienti" (2002-2003). I risultati che arrivarono dai palazzetti furono incredibili: una serie di vittorie che portarono le ragazze di Porcari alla conquista del trofeo. Anche per loro non mancò l’accoglienza calorosa del paese, con la consegna di una pergamena di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale ad ogni protagonista, per mano dall’allora sindaco Alberto Baccini. Queste le ragazze che presero parte all’evento: Francesca Pisani, Irisa Guzja, Antonella Marku, Martina Pellicci, Asia Spinetti, Alessia Bianchi, Alessia Marcucci, Lavinia Nieri, Silvia Del Carlo, Elena Tocchini, Giulia Da Prato, Chiara Giannini, Giulia Giusti. Coach: Fabio Berti e Adele Fanucchi.

La memoria, uno scrigno che custodisce tesori. Come questo.

Massimo Stefanini