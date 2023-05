Anche la martellista rumena Perie Ghelber fra le star del Meeting "Città di Lucca"

Altra "big" al Meeting internazionale "Città di Lucca", inserito nel World Athletics Tour. Dopo l’annuncio del velocista Luxolo Adams, adesso è la volta di Bianca Florentina Perie Ghelber (foto), trentatreenne romena, specialista nel lancio del martello, campionessa europea in carica, dopo aver conquistato il titolo la scorsa estate a Monaco di Baviera, con la misura di 72,72.

Atleta esperta, di spessore, con risultati di grandissimo profilo, nella sua bacheca espone: un oro e due argenti ai "Giochi della Franconia"; due titoli mondiali Under 20 e due Under 18; un titolo europeo Under 23 e due Under 20; e un sesto posto ai Giochi olimpici di Tokyo, con la misura di 74,18 metri, che costituisce il suo primato personale. La pedana del lancio del martello del campo scuola "Moreno Martini" avrà, così, in Bianca Ghelber un’altra protagonista di grande spessore, per una gara che promette emozioni forti come quelle riservate lo scorso anno.

E lo sarà dopo l’exploit di Sara Fantini che, nella prima edizione della kermesse lucchese, ha stabilito il nuovo record italiano (74,38), superando quello di Ester Balassini (73,59 a Bressanone, nel 2005) che resisteva da diciassette anni. E trovando la giusta spinta per stabilire, dopo pochi giorni, a Madrid, il nuovo primato (75,77). Senza dimenticare quello di Rachele Mori che, a Lucca, ha stabilito il nuovo record italiano "Juniores" (64,08), per, poi, aggiudicarsi, in estate, il titolo di campionessa del mondo Under 20, a Cali, in Colombia.

M. S.