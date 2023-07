Amichevoli, maglie e abbonamenti

La Lucchese ha reso noto l’elenco delle prime tre amichevoli pre campionato. La prima “uscita“ avverrà la sera del 2 agosto a Forte dei Marmi contro la squadra locale del Real Forte Querceta, il 6 agosto i rossoneri saranno di scena alle 18 a Poggibonsi; infine breve trasferta ad Altopascio il 10 agosto alle 16.30 contro il Tau. Intanto la società presenterà mercoledì 26 luglio le nuove maglie, quindi due giorni dopo sarà presentata la campagna abbonamenti, che scatterà ufficialmente lunedì 31 luglio.

Per quanto riguarda l’inizio del prossimo campionato, tutto fa pensare che si andrà nella prima settimana di settembre, se non addirittura domenica 10. Di conseguenza non partirà nei tempi previsti il primo turno della coppa Italia di serie C. Lo slittamento è la conseguenza dei ricorsi che le squadre che sono state bocciate dalla Co.Vi.Soc. come il Lecco, ad esempio, si apprestano a presentare, dopo la sentenza del Consiglio di Stato prevista per lunedì 28 agosto.

e.p.