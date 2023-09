Amichevoli: Bcl vince ancora in Serie B Interregionale

La marcia di avvicinamento di Basketball Club Lucca al campionato di serie B Interregionale prosegue nel migliore dei modi. Quarta amichevole per i biancorossi e quarto successo consecutivo. Al palasport di via delle Tagliate si sono presentati i ragazzi della Pallacanestro Palestrina, anche loro iscritti al campionato di serie B interregionale. Coach Olivieri non ha perso l’occasione per affinare ulteriormente gli esperimenti fatti nel corso delle altre amichevoli, tutto in vista dell’ormai imminente inizio di campionato, anche se, prima di giocare la prima il 30 settembre c’è l’appuntamento con il XXVIII Trofeo Città di Livorno, che si giocherà domani e venerdì.

M.S.