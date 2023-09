Amaranto, partenza sprint: Calcio giovanile, subito i quarti di finale La Juniores Nazionali del Tau Altopascio iniziano la stagione con grandi ambizioni: un grande blocco confermato dagli Allievi, qualche acquisto mirato e un esordio in campionato previsto per sabato 16 settembre. Il club punta sui ragazzi per farli spiccare il volo in squadre importanti.