Allarme maltempo

CALCIO

Stop al calcio dilettantistico in tutta la regione a seguito del maltempo. Scenderanno in campo solo le squadre dalle serei D in poi.

La quinta giornata del campionato terza categoria è’ stata rinviata a causa del maltempo e le gare saranno recuperate nel weekend natalizio il 23 e 23 dicembre.

Nel girone A erano in programma Atletico Castiglione - Pieve San Paolo, Atletico Fornoli - Cascio, Casciana Poggio - Lammari, Coreglia - Villa Basilica, Filicaia Diavoli Rossi - Baston Villa Qrv, Ligacutiglianese - New Team e Sporting Vagli - Securjob. Nel girone B invece invece si giocavano Valfreddana - Folgore Segromigno Piano, Bargecchia - San Lorenzo, Farneta - Aquila Sant’Anna, Sant’Alessio - Veneri, Spianate - Sporting Forte dei Marmi e Stiava - Vorno, Retignano - Morianese e Calcistica Popolare Trebesto - Atletico Marginone. Martedì sera alle 20.30 a San Romano si giocherà regolarmente il recupero della gara della seconda giornata di Coppa Provinciale tra New Team e Filicaia Diavoli Rossi. Alessia Lombardi