Alla "Primavera" lo scontro diretto

Lucchese

1

Vis Pesaro

0

LUCCHESE: Labozetta, Merletti, Quochi, Menicagli (9’ pt Cantini), Filippelli (1’ st Andreini), Santelli, Carcano, Ferro, Camaiani (45’ st D’Antona), M. Napoli (35’ st Durante), Donchivski (1’ st Warid). All.: Carruezzo.

VIS PESARO: Fratti, Sartini, Dottori, Viegas, Sallaku, Di Mango, Gambino, Alessandri, Anceto, Di Meglio, Rio. All.: Briganti.

Arbitro: Noto di Pisa.

Rete: 28’ pt Camaiani.

LUCCA - La "Primavera" si aggiudica lo scontro diretto contro la Vis Pesaro. I ragazzi di Carruezzo si presentano in campo anche con Merletti e Ferro, due giocatori della prima squadra. Il primo, squalificato, dopo l’espulsione rimediata contro la Torres; il secondo alla ricerca del ritmo partita. Il match lo decide un rigore trasformato con estrema freddezza da Camaiani al 28’. E’ lo stesso numero nove che si procura il penalty, per un fallo commesso da Sartini. Sabato si torna di nuovo in campo, in trasferta contro il Lecco.