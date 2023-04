Alla Pantera bastano due zampate di Ravasio

Lucchese

2

Olbia

0

LUCCHESE (4-3-3): Coletta (45’ st Galletti); Quirini, Tiritiello, Bachini, Alagna; Visconti, D’Alena, Di Quinzio (36’ st Merletti); Bruzzaniti (45’ st D’Ancona), Ravasio (32’ st Romero), Panico (36’ st Ferro). (A disp.: Cucchietti, Tumbarello, Benassai, Mastalli). All.: Maraia.

OLBIA (4-3-3): Van der Want; Emerson (20’ st Boganini), Bellodi, Brignani (1’ st Fabbri); Arboleda, Dessena (27’ st Sanna), Occhioni (1’ st Zanchetta), Sperotto (1’ st Secci); Biancu, Nanni, Ragatzu. (A disp.: Sposito, La Rosa, Icerti, Corti, Babbi, Gabrieli, Panvini, Sueva). All.: Occhiuzzi.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Reti: 14’ pt e 31’ st Ravasio.

Note: angoli 4-3; ammoniti: Panico, Dessena, Occhiuzzi, Ragatzu e Bellodi; recupero: 1’ pt e 3’ st; spett.: 1686.

LUCCA - La Lucchese chiude con un punto in più rispetto allo scorso anno e affronterà l’Ancona nei play-off. Di fronte ad una buona cornice di pubblico, i rossoneri hanno regolato l’Olbia con una rete per tempo.

Prima dell’inizio del match, la presidente dell’associazione "Veterani dello Sport", Carla Landucci, ha premiato il difensore Quirini come miglior giovane dell’anno. Maraia, come annunciato alla vigilia, risparmia alcuni giocatori in diffida e vara un attacco inedito, con Bruzzaniti, Ravasio e Panico.

La Lucchese vuole concludere nel migliore dei modi, davanti ai suoi tifosi, la stagione regolare e parte subito molto aggressiva. Al 6’ i rossoneri protestano vivacemente per un presunto fallo di mano di Emerson, su cross di Bruzzaniti, ma l’arbitro non è dello stesso avviso. I ragazzi di Maraia iniziano a sfruttare bene le corsie esterne e, al 10’, Bachini, sugli sviluppi di un angolo, va vicino al gol, con un bel colpo di testa che termina di poco alto sopra la traversa.

Il vantaggio, però, è nell’aria e al 14’ arriva. Bruzzaniti, da dentro l’area, serve Ravasio che lascia partire un bel rasoterra dove Van der Want non arriva. Bella azione rossonera, concretizzata nel migliore dei modi al primo vero e proprio affondo. L’Olbia stenta a reagire e torna a farsi vedere al 25’ con Ragatzu che lascia partire un tiro insidioso sul quale Coletta si distende a deviare in angolo. La Lucchese torna di nuovo pericolosamente in avanti al 39’, con un destro ad uscire di Di Quinzio che, per poco, non si infila alle spalle di Van der Want. Il primo tempo si chiude, in pratica, con questa occasione.

La ripresa inizia su ritmi molto lenti, con i rossoneri bravi a gestire il vantaggio e a concedere niente all’Olbia. Poche le azioni degne di nota nella seconda frazione di gara, nonostante gli isolani provino, con il proprio giocatore più pericoloso, Ragatzu, a cercare il pareggio. Al 24’ arriva uno squillo dell’Olbia con Arboleda che mette un bel cross al centro, dove si avventa Babbi che prova la deviazione di testa, ma la sua incornata termina a lato. La Lucchese al 31’ raddoppia con Ravasio che, caparbiamente, ruba palla al limite dell’area e lascia partire un destro che si insacca alle spalle di Van der Want. Gara in pratica chiusa e Maraia, giustamente, dà spazio ai giovani Ferro, Merletti, Galletti e D’Ancona. E, ora, testa alla sfida play-off che, quasi certamente, slitterà di una settimana.

R. L.