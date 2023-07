Alice e Gabriele campioni italiani “Sacrificio, passione e intesa“

Spirito di sacrificio, passione e la musica nelle vene. Ingredienti che hanno spinto una coppia di ballerini, allenati dalla scuola Daisy Dance ssd di Lunata, a scalare il podio nazionale fino a conquistare il titolo più ambito, quello di campioni italiani Fids 2023 nella categoria Adulti A 2. La consacrazione è avvenuta a Rimini, dove nella specialità danze standard, i due atleti appena diciannovenni hanno preso il largo dai concorrenti. Si tratta di Gabriele Coltelli e Alice Barontini. Un risultato eccezionale, che forse ha preso di sorpresa loro stessi. “Un risultato arrivato grazie alla dedizione, al sacrificio e alla passione che questa giovane coppia ha verso il ballo – sottolineano i vertici della scuola –, coppia nel ballo e nella vita, e grazie alla professionalità, competenza e empatia dei loro maestri Luca Bandettini e Margherita Petrocchi che li affiancano in questo bellissimo percorso“.

Un mix perfetto che, in pista, ha saputo decisamente far la differenza. “Grazie alla tifoseria presente e a quella da casa – sono le parole colme di emozione di Elisabetta Santi –, grazie a tutti quelli che,in un modo o nell’altro stanno gioendo di questo bellissimo e meritato traguardo. Un grazie anche a noi, famiglie Coltelli e Barontini, perché facciamo sempre il possibile per accompagnare i nostri ragazzi in questo impegnativo ma bellissimo percorso“.