Alap Tau Lucca. Grande successo

Un’opera d’arte quella prodotta dai ragazzi di Emilio Ardenti dell’Alap Tau Lucca nel campionato regionale Toscana di pesca al colpo denominato anche Trofeo Masini – serie B; una splendente meraviglia costruita campo gara per campo gara, competizione per competizione, pesce su pesce, sino ad arrivare alla conquista, ancora una volta, del gradino più alto del podio. Da sottolineare “ancora una volta“, perché se vincere è molto difficile, ripetersi (a distanza di un solo anno) è pressoché impossibile. Una meraviglia a lettere maiuscole, se esaminiamo in toto il percorso prodotto da questa squadra di atleti, da questo gruppo di amici: secondi nella gara di esordio nell’annata 2023 (campo gara fiume Arno ad Arezzo), alcune difficoltà nel prosieguo del torneo per ulteriori quattro gare consecutive, magia finale nell’ultima gara del 2023 (campo gara fiume Elsa a Granaiolo - Castelfiorentino) con vittoria di giornata e, per niente scontata, risalita sino alla vetta della classifica finale.

Doveroso, a questo punto, fare i nomi dei protagonisti: Mirco Giovacchini, Maurizio Giusti, Lorenzo Gori e Massimiliano Menicucci. Una magia vera e propria in quanto frutto, come sempre occorre per raggiungere traguardi di rilievo, di tanta passione, tanto lavoro, tanti sacrifici (individuali e societari), ma anche e soprattutto di tantissimo spirito di gruppo: un gruppo innanzitutto di amici, perfettamente miscelato dallo staff direttivo della società capitanato dal presidente Emilio Ardenti. Bravissimi Lorenzo e Massimiliano, capaci di conquistare addirittura per la terza volta questo ambitissimo trofeo e bravissimi tutti i soci che hanno assicurato agli atleti in gara tutto il sostegno necessario. Un plauso ed un ringraziamento particolare agli sponsor, Colmic Italia S.p.a., Toscogas.p.a, Maroil S.r.l. e Mac Marchetti Carburanti, passando infine per A.R. Ricambi S.r.l. Congratulazioni infine a tutti i soci, allo staff direttivo, capitanato al solito dal presidente Ardenti.