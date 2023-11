"Al lavoro per superare questo momentaccio"

Il River Pieve non riesce a uscire dalla crisi e rimedia un’altra sconfitta per tre a zero, la seconda consecutiva: unica scusante, un Camaiore che sta dimostrando grandi qualità e che, con il nuovo allenatore Cristiani, è tornato a vincere. Guardando alla cronaca della partita, mister Fanani commenta: "Durante i primi minuti la squadra non ha rischiato niente e ha giocato bene. Poi, purtroppo, c’è stato il primo gol del Camaiore, un gol che avremmo potuto evitare; poco dopo è arrivato il raddoppio con un eurogol di Geraci. Da qui in avanti abbiamo creato poco, non siamo riusciti ad essere incisivi. Nel secondo tempo abbiamo subìto la terza rete e anche in questo caso a causa di una nostra leggerezza. Dobbiamo continuare a lavorare sodo con l’obiettivo di superare questo momentaccio. Occorrerà iniziare immediatamente a concentrarci sulla prossima partita". Domenica il River sarà in casa contro lo Zenith Prato.

Federico Santarini