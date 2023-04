Adams fra le stelle al "Martini" per il meeting "Città di Lucca"

A volte ritornano. Si potrebbe parafrasare così la seconda presenza consecutiva di Luxolo Adams al meeting internazionale "Città di Lucca" di atletica. Il ventisettenne sprinter sudafricano, specialista nei 200 metri, vincitore della scorsa edizione (20’’45) e tra i velocisti di maggiore spicco in ambito mondiale, il 4 giugno sarà nuovamente ai blocchi di partenza della manifestazione lucchese, inserita come tappa del World Athletics Tour, che, nella passata stagione, lo ha lanciato verso risultati eccellenti come il secondo posto al Golden Gala e la vittoria della tappa parigina della Diamond League (con il tempo di 19’’82 ha migliorato il primato personale, battendo il campione olimpico in carica Andre De Grasse). Per lui anche la conquista della finale ai campionati del mondo di Eugene.

Nella sua bacheca figurano anche, nel 2018, una medaglia d’argento nei 200 metri alla prima edizione della Coppa del mondo di atletica leggera e, nello stesso anno, una medaglia di bronzo ai campionati africani.

Luxolo Adams, che tornerà a correre sulla pista del campo scuola "Moreno Martini" di Lucca grazie all’ottimo lavoro e ai consolidati rapporti in ambito internazionale dei due meeting director, Matteo Martinelli e Paolo Traversi, è, dunque, il primo atleta a essere ufficializzato per l’edizione 2023 del meeting internazionale "Città di Lucca" che è entrato a far parte del "Progetto Meeting 2020+", il circuito nato da un’idea della Fidal che comprende solo cinque meeting in Italia.

M. S.