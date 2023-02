Ad Arezzo una sfida difficile Il GhiviBorgo a caccia di punti per trovare un po’ di continuità

Trasferta molto difficile, ma di assoluto prestigio, per il GhiviBorgo, che fa visita alla capolista Arezzo, dopo avere ritrovato il sorriso, grazie alla vittoria di domenica scorsa nel derby contro il Tau. Con il morale alto ed una ritrovata consapevolezza nei propri mezzi, i ragazzi di Massimo Maccarone si sono bene allenati in settimana, cercando di lavorare soprattutto sul reparto difensivo, che incassa troppi gol su palle inattive, un difetto che trainer e staff tecnico vogliono eliminare in fretta. Al di là di questo però, l’avversario è di quelli tosti, fortissimo, con la miglior difesa del torneo (appena 18 reti al passivo) ed un tasso tecnico superiore alle altre, in una piazza che vuole tornare subito in una categoria più consona al proprio blasone.

Uscito dalla zona play-out, il Ghivi cerca invece punti per trovare un po’ di continuità, pur consapevole delle difficoltà della sfida. Assenti i lungodegenti Pera e Signorelli, fa il suo rientro l’esterno d’attacco Andrea Zini, che ha scontato un turno di squalifica, oltre al giovane centrocampista Sgherri, tornato al meglio dopo un infortunio. Big Mac ha praticamente tutti a disposizione, salvo defezioni dell’ultim’ora, per uno schieramento che dovrebbe ricalcare, per dieci undicesimi, quello visto domenica scorsa al "Carraia" di Ghivizzano: Antonini (2004) fra i pali, linea difensiva composta a Mukaj (2002) a destra, Seminara a sinistra, Terigi e Videtta coppia centrale, a centrocampo Campani (2003) davanti alla difesa, con Bachini (2002) e Nottoli ai lati, tridente d’attacco con Zini a destra, Bongiorni e sinistra e Tiganj centravanti. Non sono però da escludere alcune novità, staremo a vedere.

All’andata finì con un pari senza reti. Si gioca alle 14.30, in un palcoscenico e con un pubblico da categoria superiore, davanti al quale il GhiviBorgo cercherà di mettere a frutto le sue qualità per conquistare un risultato di prestigio.

Flavio Berlingacci