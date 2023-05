"Ad Ancona per sfatare la tradizione negativa e ribaltare il pronostico"

Sono sei i "reduci" dello spareggio di Gubbio dello scorso anno: Coletta, Cucchietti, Quirini, Tumbarello, Bachini e Visconti, che saranno in campo, dall’inizio o in corso d’opera, giovedì pomeriggio nel primo turno dei play-off ad Ancona.

Elia Visconti, 23 anni, piacentino di Bettola, è il classico giocatore universale, che può cioè ricoprire più ruoli. Quest’anno è stato utilizzato sia come laterale "basso" nella difesa a quattro, che come laterale "alto" a sinistra nel centrocampo a tre. E’ stato in questo ultimo ruolo che Visconti ha fatto le cose migliori, per sé e per la squadra, grazie alla sua forza in progressione e la bravura nel guadagnare il fondo per andare poi a dettare il cross a centro area.

Quali le differenze tra il Gubbio di allora e l’Ancona di oggi?

"Il Gubbio - spiega il giocatore rossonero - sia quello dello scorso anno che quello di questa stagione è risultato avversario difficile da incontrare. L’Ancona, che è sicuramente una squadra forte, che ha nella prima linea, il suo punto di forza, ha caratteristiche diverse rispetto al Gubbio e un modo di giocare simile al nostro. E’ vero che in campionato, pur disputando ottime partite come il primo tempo del girone di andata al Conero, abbiamo raccolto poco o nulla, ma lo sentiamo come avversario alla nostra portata. L’unico svantaggio è rappresentato dal fatto che loro hanno due risultati su tre a disposizione per andare avanti, noi uno solo, la vittoria".

Ritiene che l’Ancona sia stata in qualche modo favorita dallo slittamento dell’inizio dei play-off?

"E’ difficile a dirsi anche se avessimo giocato il 30 aprile, cioè una settimana dopo la conclusione del campionato, noi saremmo arrivati belli carichi e con una condizione psico-fisica migliore, mentre loro venivano da un finale in leggera flessione. Comunque è andata così e dobbiamo pensare soltanto a preparare al meglio una sfida ovviamente delicata, complicata, ma non impossibile".

Come va giocata una finale?

"In maniera tatticamente intelligente, accorta, ma senza il bilancino del farmacista in mano. Fondamentale sarà tenere il match il più possibile in bilico per cercare di piazzare poi il colpo a sorpresa come non credo che per l’Ancona sia facile gestire il vantaggio dei due risultati su tre a disposizione per andare avanti ed affrontare la Carrarese, in trasferta, nel secondo turno. Certo, il fattore ambientale potrà avere una qualche valenza, ma in campo non ci saranno i tre o quattromila tifosi dorici contro i “nostri“, bensì due squadre che hanno nel loro organico gli uomini per fare la differenza".

Come abbiamo chiesto a Coletta, qual è la sua sensazione a cinque giorni dalla sfida del Conero?

"Solo sensazioni positive, abbiamo lavorato bene, siamo sereni, concentrati, ma anche tranquilli. In fondo a rischiare di più credo che sia l’Ancona, che gioca in casa ed ha il vantaggio di cui abbiamo parlato. Noi abbiamo tutto da guadagnare e poco da perdere. Una cosa è certa: la Lucchese va ad Ancona per sfatare la tradizione negativa e soprattutto per ribaltare il pronostico che, sulla carta pende a favore dei dorici".

Emiliano Pellegrini