Accademy Porcari, due trionfi

Vince due tornei, con due squadre diverse al "Parisotto", manifestazione blasonata e conosciuta in Provincia di Lucca del calcio giovanile. Segnale inequivocabile di come i Wolves, i lupi bianconeri siano ormai lanciati come una delle società emergenti in Toscana. I Giovanissimi di Riccardo Nardi e Luca Di Bello, superano in una finale thriller, l’Aquila S.Anna. I porcaresi, dopo essere andato sotto 1-0, ribaltano il match con le reti di Pellegrini e Gori. Al triplice fischio finale grandissimo entusiasmo per aver vinto una competizione con la presenza di molte squadre importanti.

Ma la società del presidente Stefano Silla non si accontenta e si aggiudica anche il trofeo Balbo dediato agli Esordienti classe 2010 allenati da mister Sibilla: aprtita risolta all’ultimo secondo con una prodezza del bomber e capitano (è stato lui ad alzare il trofeo) che con un’azione di forza è entrato in area trafiggendo il portiere avversario.

Ancora due trofei per un tema che sta diventando uno dei primi in Toscana.

Ma.Ste.