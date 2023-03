Academy Porcari e Marginone: il derby

Undicesima giornata di ritorno, con il Viareggio pronto al successo finale, in un girone A che vede le tre formazioni lucchesi impegnate su più fronti, a cominciare dalla Folgor Marlia, che recita il ruolo di "arbitro" del torneo, dato che fa visita proprio alla capolista ne posticipo di mercoledì alle ore 17 al "Marco Polo" di Viareggio. Nel classico turno domenicale invece, Atletico Lucca in casa con il Fornacette Casarosa, mentre il fanalino di coda Lammari ospita il Tirrenia. Nel girone B, Academy Porcari e Marginone, in piena zona play-off, si scontrano fra loro, per un derby sentito e atteso. I bianconeri dell’Academy occupano attualmente il terzo posto, il quinto i verdearancio del Marginone, si gioca allo stadio Comunale di Porcari. Con il ritorno all’ora legale, su tutti i campi si gioca alle 15.30.

Flavio Berlingacci