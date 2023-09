"A Sestri con la massima concentrazione"

In attesa del rientro di Tiritiello, che potrebbe avvenire nel giro di due settimane, la fascia di capitano è al braccio di Francesco Benassai, che con il difensore elbano ha costituito lo scorso anno una delle più forti coppie difensive del girone.

"Per la verità – dice Benassai – io sono il vice del vice. Perché Coletta è il capitano e Tiritiello il vice. Comunque è per me un motivo di orgoglio e soddisfazione rappresentare la squadra".

Facciamo un passo indietro e torniamo all’esordio contro il Perugia. Come lo giudica a livello di squadra?

"Senza dubbio positivo perché abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. E’ vero che alla fine il pareggio ci è andato un po’ stretto, per un paio di occasioni che avrebbero meritato il gol, però l’importante era partire col piede giusto e la Lucchese lo ha fatto".

Come giudica, invece, il suo esordio?

"Non sta a me dirlo, ma penso di aver dato il mio contributo. Aggiungo che con Merletti mi sono trovato benissimo. Lui lo scorso anno non ha avuto molto spazio, ma ha dimostrato di essere all’altezza del compito che gli è stato affidato".

E’ ovvio che una partita non è sufficiente per capire le reali forze in campo. Quanto tempo ci vorrà per capire quali saranno le squadre che lotteranno per le primissime posizioni?

"Credo che dovremo aspettare ancora 5-6 partite perché un po’ tutti, noi compresi, dovremo raggiungere non solo la migliore condizione fisica, ma soprattutto l’amalgama. Rispetto allo scorso anno, la Lucchese ha cambiato ‘pelle‘. Molti i nuovi giocatori arrivati, nuovo l’allenatore e tutto lo staff tecnico. Con questo voglio semplicemente dire che ci vuole il giusto tempo per trovare la quadratura. Intanto siamo partiti con il piede giusto e questo ci deve dare la spinta a fare sempre meglio in un girone particolarmente complicato, dove però non mancheranno le sorprese. In fondo si sa per esperienza passata che se non metti in campo umiltà, spirito di sacrificio e ‘fame‘ puoi vincere o perdere con chiunque, al di là del nome dell’avversario".

Sabato prima trasferta della stagione contro i ‘corsari‘ del Sestri Levante. Partita abbordabile, ovviamente sulla carta?

"Più che abbordabile, direi semplicemente, partita da affrontare con la massima concentrazione cercando di tenere sempre alta la tensione e non pensare al fatto che l’avversario è una ‘matricola‘ del girone. Ci sarà, come sempre, da lottare su ogni pallone, anche se ovviamente siamo consapevoli di avere le ‘armi‘ giuste per fare risultato".

Infine vogliamo spendere due parole sul pubblico di venerdì scorso al Porta Elisa?

"Con piacere. Non solo è stato numeroso, come non lo avevamo mai visto, ma ci ha sorretto dal primo all’ultimo minuto. Toccherà a noi averlo sempre dalla nostra parte, attraverso le prestazioni ed ovviamente anche attraverso i risultati".

Emiliano Pellegrini