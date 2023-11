A Cesena per rovinare la festa ai romagnoli. La Lucchese vuole stupire nel catino dell’Orogel

Nel "catino" dell’Orogel, di fronte a nove mila spettatori e sotto gli occhi di John Aiello, alla sua prima uscita ufficiale da presidente del Cesena, la Lucchese proverà domenica pomeriggio a rovinare festa ai bianconeri romagnoli, che dopo il successo di Chiavari contro una Entella ancora convalescente hanno conquistato la vetta della classifica, "acciuffando" quella Torres che sembrava andare via in fuga solitaria. Ma la "truppa" guidata da Mimmo Toscano anche domenica dovrà rinunciare ai "nazionali" Shpendi (Under 21 Albania) e Kargbo (Sierra Leone), al "bomber" Corazza, con Ciofi, perno della difesa, in dubbio, oltre a qualche altro acciaccato.

Con questo non significa affatto che sarà un Cesena meno temibile, data l’ampiezza della rosa, anche se potrebbe concedere qualcosa sul piano dinamico e della tenuta complessiva.

E’ ovvio che la sfida dell’Orogel rimane complicata, ma nel clan rossonero c’è di nuovo la consapevolezza di avere le "carte" giuste per mettere in difficoltà la neo capolista. Giorgio Gorgone che ha visto con attenzione la partita del Cesena sa che in questo girone non c’è nulla di scontato, che la Lucchese può vincere o perdere con chiunque. Fondamentale sarà, come sempre, l’approccio alla gara, che dovrà essere affrontata senza snaturare la propria filosofia di gioco, ma al tempo stesso stare sempre sul pezzo in ogni fase dal match, avendo la massima attenzione ai particolari. Una Lucchese, insomma, che ha gli uomini giusti per mettere in difficoltà Silvestri e compagni e che dovrà cercare di essere sempre corta nei reparti. Il ritrovato sorriso dopo la vittoria sull’Entella sembra aver di nuovo contagiato tutto e tutti con la squadra che va a Cesena per farsi rispettare, ma ovviamente anche con la consapevolezza che davanti ci sarà un avversario caricatissimo per il fresco primato in classifica. Di certo è che non saranno ancora disponibili Visconti e Fedato, con tutti gli altri pronti a rispondere "presente". Infine i tifosi. Sicuramente saranno in buon numero, come da tradizione. Si giocherà alla luce del giorno, le 16 e 15.

Emiliano Pellegrini