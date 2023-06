56° Torneo Nazionale di Balestra Antica, Sabato spettacolo emozionante a Volterra

Sabato dalle 21 i migliori balestrieri delle Città di Volterra, Lucca, Pisa, Massa Marittima e della Repubblica di San Marino si incontreranno nella Piazza dei Priori di Volterra e si sfideranno per conquistare il 56° Torneo Nazionale di tiro con la Balestra antica italiana. Uno spettacolo emozionante che permetterà a chiunque, gratuitamente, di calarsi nelle atmosfere del passato, quando le Compagnie Balestrieri delle città più importanti, nei momenti in cui non erano impegnate in battaglia, si addestravano istituendo e partecipando a tornei, sfidandosi a regolar tenzone per dimostrare la loro valentia. Così la Città di Volterra si prepara ad ospitare balestrieri, musici, notabili, sbandieratori e vessilli provenienti dalle cinque Città aderenti alla Federazione Italiana Balestrieri, per un affascinante mix tra spettacolo e competizione nazionale.