1° Trofeo Giovanile Basket Femminile Settembre Lucchese

Torna al Palatagliate, patrocinato dal Comune di Lucca, il torneo nazionale di basket femminile giovanile denominato da quest’anno “1° trofeo giovanile Settembre Lucchese”. L’evento è in programma domani e domenica. Il torneo under 17 è riservato alle nate negli anni 20072008, ammesse 20092010 e si applicano integralmente le norme Fip per le categorie giovanili. Il torneo vedrà la partecipazione di Basket Pegli (GE), Basket San Lazzaro (BO), Basket Femminile Pontedera e le padrone di casa de Le Mura Spring. Domani pomeriggio le semifinali Pontedera-Pegli e Lucca-San Lazzaro, domenica mattina le finali e relative premiazioni.