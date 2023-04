Salute della donna, eventi ed ecografie ginecologiche al “San Francesco” di Barga

Barga (Lucca), 12 aprile 2023 - Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna. L'Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che dal 17 al 22 aprile, la rete degli ospedali "Bollino rosa" per la prevenzione e la cura al femminile offrirà consulenze e visite gratuite durante la "Open week sulla salute della donna", promossa dalla Fondazione Onda. Sono previste anche iniziative ed eventi per approfondire e promuovere la cultura della prevenzione. Gli ospedali "Bollino rosa" sono quelli che hanno ricevuto da Fondazione Onda un riconoscimento sia per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, sia per aver realizzato percorsi ottimizzati per il genere femminile. Nell'Ausl Toscana nord ovest sono otto gli ospedali "Bollino rosa": l'ospedale "Apuane" di Massa, l'ospedale di Cecina, l'ospedale di Portoferraio, l'ospedale di Livorno, il "San Francesco di Barga", il "Versilia" di Lido di Camaiore, il "Lotti" di Pontedera, il "San Luca" di Lucca. Ecco le iniziative che si terranno al "San Francesco" di Barga. Martedì 18 aprile, ore 18, convegno su "La menopausa è un problema?" che si svolgerà nella sala riunioni dell'ospedale. Mercoledì 19 aprile, alle ore 15, incontro con le ostetriche su "Il benessere del pavimento pelvico in gravidanza ed in puerperio" che si terrà nella sala riunioni dell'ospedale. Per questo incontro è necessario prenotarsi telefonando, dal lunedì al venerdì in orario 9-13, ai numeri 0583 729943 o 0583 729278 Giovedì 20 aprile, invece, presso gli ambulatori dell'ospedale sarà possibile effettuare ecografie ginecologiche dalle 15 alle 18:15. Anche in questo caso è necessario prenotarsi chiamando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, i numeri 0583 729943 o 0583 729287. Tutte le iniziative degli ospedali "Bollino rosa" in occasione della "Open week sulla salute della donna" sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it. Maurizio Costanzo