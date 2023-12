Borgo a Mozzano, riaperta la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero

Borgo a Mozzano (Lucca), 7 dicembre 2023 - Anas ha riaperto al traffico la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero. Era stata chiusa tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, a causa di una frana dovuta al maltempo delle scorse settimane che aveva interessato il versante, compromettendone la stabilità. I lavori, afferma Anas, «hanno consentito una prima messa in sicurezza per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Gli interventi proseguiranno ora per il consolidamento definitivo della scarpata e la protezione della sede stradale. In alcune fasi dei lavori il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da semaforo». Sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” erano in corso gli interventi avviati da Anas lo scorso 10 novembre, dopo la frana causata dal maltempo che ha reso necessaria la chiusura in entrambe le direzioni al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano. Lo smottamento ha interessato la scarpata di monte causando lo scivolamento sul piano viabile di fango e detriti. Sul posto sono intervenuti subito i tecnici e le squadre Anas per valutare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del versante per riaprire al traffico l’arteria, compatibilmente con le condizioni meteo.

“Nei primi giorni – spiega Anas - è stata eseguita la rimozione del materiale franato, la ripulitura del versante e la rimozione delle alberature pericolanti”. Poi i lavori sono proseguiti con le “attività per la stabilizzazione del pendio e la protezione della sede stradale”.

A fine novembre erano “in corso la posa in opera di una particolare copertura (geostuoia) che evita l’erosione e lo scivolamento del terreno, l’esecuzione delle chiodature per il consolidamento del versante e l’installazione di una rete paramassi”. Le operazioni sono state necessarie a ripristinare la sicurezza della circolazione e sono proseguite senza sosta proprio per riaprire al traffico l’arteria nel più breve tempo possibile. Sempre Anas rende noto che dall'11 dicembre la statale 1 Aurelia sarà provvisoriamente chiusa a Pisa, in corrispondenza del bivio per Coltano per consentire i lavori di ricostruzione di un cavalcavia che era stato danneggiato la scorsa estate da mezzo pesante fuori sagoma. Il traffico sarà deviato sulla viabilità adiacente per un tratto di circa 500 metri con indicazioni sul posto. I lavori hanno una durata prevista di due mesi.