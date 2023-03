Lucca, rapina alla stazione: preso anche il terzo uomo

Polizia (immagine di repertorio)

Lucca, 3 marzo 2023 – Oggi, 3 marzo, in mattinata la Polizia di Stato ha fermato anche il terzo uomo presunto autore, insieme ad altri due soggetti, della rapina avvenuta ieri notte, 2 marzo, alla stazione ferroviaria di Lucca.



Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, e all’incrocio dei dati dei controlli di Polizia effettuati nelle settimane precedenti, gli operatori della Squadra Volante hanno potuto stringere il cerchio dei sospettati e capire che il terzo uomo poteva presumibilmente essere lui, un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare sul T.N. e senza fissa dimora che da qualche giorno aveva una cicatrice sul volto. L’uomo con numerosi precedenti specifici era risultato, durante la rapina, il protagonista più violento e aggressivo, e si era dato alla fuga all’arrivo delle volanti della Polizia di Stato.



All’inizio si era conclusa con due persone in manette la rapina avvenuta nei pressi della stazione di Lucca. La Polizia di Stato aveva infatti subito tratto in arresto due cittadini stranieri ritenuti responsabili del fatto, e uno di loro è risultato minorenne. Tutto è accaduto nella prima mattinata di giovedì 2 marzo, l’aggressione è avvenuta intorno alle 3. La vittima, che si trovava presso i binari della stazione di Lucca, era in attesa del treno per fare rientro a casa. Il 21enne stava parlando al telefono quando era stato avvicinato da tre giovani extracomunitari con un pretesto. I tre gli avevano chiesto se aveva una sigaretta da dargli, ma nonne aveva perché non fumava. A quel punto i tre extracomunitari hanno chiesto al giovane di consegnare loro la tessera sanitaria, poi gli hanno spruzzato addosso dello spray al peperoncino, procurandogli bruciore alla gola e agli occhi. Impaurito, il giovane aveva cercato di allontanarsi, attraversando pericolosamente i binari, ma poco dopo era stato raggiunto dai tre aggressori che gli hanno strappato di dosso lo zaino e gli auricolari e anche il cellulare. Un’odissea senza fine per il 21enne, che si è visto bloccare alle spalle da uno degli aggressori, mentre gli altri gli frugavano nelle tasche. Approfittando di un momento di distrazione dei tre uomini che si erano accaniti su di lui, il ragazzo è riuscito ad allontanarsi correndo verso piazza Curtatone, i poliziotti sono intervenuti e i tre aggressori si sono dati alla fuga. Due di loro sono stati raggiunti e arrestati, mentre l’altro aveva fatto perdere le proprie tracce, ma è sfuggito alla cattura solo per qualche ora.



La vittima, in sede di individuazione fotografica, ha indicato il soggetto come il probabile autore della rapina, e le volanti lo hanno rintracciato nel giro di poche ore nei pressi della stazione, mentre era alla ricerca del cellulare che aveva perso durante la fuga. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e in giornata verrà accompagnato dalla Polizia di Stato presso il Centro Per i Rimpatri, essendo risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti, infatti, il Prefetto ha emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale e il Questore ha disposto l’accompagnamento immediato al Centro Per i Rimpatri.