Porcari, tentano di svaligiare di notte la cassa del supermercato

Porcari (Lucca), 1 luglio 2023 - Hanno tentato nottetempo l'assalto alla cassaforte di un supermercato di Porcari, Comune in provincia di Lucca, ma l'intervento immediato dei carabinieri li ha messi in fuga. Il fatto è accaduto la scorsa notte, venerdì 30 giugno, poco dopo le tre. La banda si è intrufolata nel supermercato forzando prima la porta di servizio e poi un’altra porta interna. È in quel momento che però è scattato l'allarme. A quel punto i ladri sono andati dritti verso la cassaforte, con l'intento di forzare anche quella e di riuscire a portarne via il contenuto. Ma non ci sono riusciti e hanno dovuto abbandonare il colpo, consapevoli del poco tempo a loro disposizione. L'attivazione dell'allarme, infatti, aveva allertato la vigilanza della sorveglianza che a sua volta ha chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la banda si era già data alla fuga a mani vuote. Ora le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e risalire alla loro identità. Al vaglio dei militari ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, che i carabinieri stanno visionando in queste ore per assicurare alla giustizia i responsabili di questo tentato furto.

