Lucca ritorna al centrodestra: Pardini esulta, "Grazie a chi ha creduto in me"

Lucca, 27 giugno 2022 - "Grazie a chi ha creduto in me. Farò tutto quello che posso per meritarmi questa poltrona". Sono le prime parole da sindaco di Mario Pardini, 49 anni, imprenditore, che dopo molti anni all'estero in giro per il mondo è tornato a Lucca. Per guidarla come sindaco. E ce l'ha fatta rappresentando il centrodestra contro il centrosinistra di Francesco Raspini di un'incollatura. Dopo il via allo spoglio alle 23 è stata una battaglia di schede. Prima Raspini in testa di un centinaio di voti. Poi piano piano Pardini ha iniziato a rosicchiarli fino al clamoroso sorpasso e appunto alla vittoria seppur di poco.

Il neo sindaco sembra quasi voler spegnere l'entusiasmo dei suoi supporter spiegando che appunto ha vinto di poco e con una affluenza ancora una volta molto bassa, il 42%. Resta questo uno dei grandi problemi, il disinteresse della gente per la politica. "Farò di tutto per ricucire il rapporto con l'elettorato", dice Pardini, che ha vissuto a Londra e in Argentina. "Farò di tutto per meritarmi questa poltrona", aggiunge poi. Un'impresa quella di Pardini, che appunto strappa al centrosinistra dell'ormai ex sindaco Alessandro Tambellini la poltrona. Anche cinque anni fa il centrosinistra vinse di poco, adesso quella rivincita che fa esultare il centrodestra lucchese. Ma non solo.

"Complimenti a Mario Pardini nuovo sindaco di Lucca - dice il sindaco di Pisa Michele Conti - Lucca, Pisa, Siena, Massa, Arezzo, Pistoia, Grosseto…salgono a sette su dieci le province in Toscana guidate dal centrodestra. Dove il centrodestra è unito, comprendendo anche il civismo, dove si sta a vicino ai cittadini e lontano dalla retorica e dalle strumentalizzazioni ideologiche si vince".

Francesco Raspini rende l'onore delle armi: "Nella vita è bellissimo vincere, ma è importante anche saper perdere. Anche se fa male. E noi stasera abbiamo perso. Da stanotte Mario Pardini è il nuovo sindaco di Lucca: a lui vanno i nostri complimenti. L’ho già chiamato per farglieli di persona. Da domani saremo all’opposizione: saremo responsabili e presenti, in prima linea per la nostra città e non faremo sconti. Ci abbiamo creduto. Abbiamo dato tutto noi stessi. Non ci siamo risparmiati e credo non ci si possa recriminare niente. Anzi. Vi ringrazio di nuovo, ancora una volta, ancora di più, per quello che avete fatto, per come l’avete fatto".

Pardini è il nuovo sindaco con il 51,03% (16.920 voti) secondo i dati riportati dal sito del Comune di Lucca. Raspini ha ottenuto il 48,97% (16.235 voti).