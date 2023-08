Ospedale Versilia, notte di disagi per un blocco informatico

Lido di Camaiore (Lucca), 18 agosto2023 - Disagi nella notte all'ospedale Versilia per un temporaneo blocco dell'applicativo informatico che gestisce i servizi del pronto soccorso.

Un problema, fa sapere l'Asl Toscana Nord Ovest, che ha provocato il rallentamento dei percorsi e delle operazioni di accoglienza, triage e dimissione, poiché, per alcune ore, il personale ha dovuto gestire le procedure in modalità cartacea senza poter utilizzare il programma informatico dedicato, con i tempi di attesa per i pazienti che si sono inevitabilmente prolungati.

In una nota l'Azienda ospedaliero-universitaria si scusa per il disagio ma precisa che «gli inconvenienti hanno riguardato solo i tempi di attesa e che tutti i pazienti che si sono rivolti al pronto soccorso sono stati presi in carico e hanno ricevuto in maniera continuativa le cure e le prestazioni adeguate ai singoli casi».