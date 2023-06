Notte di paura a Capannori: vanno a fuoco due auto

Capannori (Lucca) 15 giugno 2023 - Notte di paura a Capannori. All'una circa di questa notte, due squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Lucca sono intervenute con un Aps, AutoPompaSerbatoio, e un Abp, AutoBottePompa, in un parcheggio in via della Madonnina a Capannori, per l'incendio che ha coinvolto due autovetture, di cui una alimentata a Gpl.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto si che le fiamme non si propagassero alle altre auto adiacenti. Sul posto anche i carabinieri di Altopascio per le mansioni di competenza. L'intervento si è concluso alle 2,30 circa di notte.

Maurizio Costanzo