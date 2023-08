Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: arrestato 28enne

Viareggio, 21 agosto 2023 – Ha violato più volte le prescrizioni che gli erano state imposte. Per questo la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne moldavo, già noto alle forze dell’ordine e già indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’arresto è avvenuto da parte del personale della squadra volante e della squadra anticrimine del Commissariato viareggino, nella mattinata di oggi, lunedì 21 agosto. L’uomo, dopo aver più volte violato le prescrizioni lui imposte, è stato arrestato in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lucca. Il 28enne è stato poi condotto nel carcere di Lucca.