Lucca, un cagnolino resta bloccato in mezzo al fiume Serchio: salvato dai vigili del fuoco

Lucca, 11 luglio 2023 - Attimi di paura questa mattina, per un cagnolino che era rimasto bloccato ai piedi di un pilone in mezzo la fiume Serchio. La buona notizia è che ora sta bene e che per fortuna è stato tratto in salvo. Tutto si è risolto nel migliore dei modi grazie all’intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, che sono intervenuti nella mattina di oggi, martedì 11 luglio, dalle ore 9 e 45 circa, nei pressi del ponte di Monte San Quirico, nel comune di Lucca, per recuperare l’animale e portarlo al sicuro, tra le braccia del suo padrone. Il cane era rimasto bloccato ai piedi di un pilone del ponte, proprio in mezzo al fiume Serchio. Se si fosse tuffato in acqua, sarebbe stato trasportato via dalla corrente e sarebbe andato incontro al peggio. Allertati i soccorsi, a quel punto il cane è stato raggiunto dai soccorritori fluviali dei Vigili del fuoco, salutati al loro arrivo da un abbaiare festoso. Per poi essere recuperato e affidato incolume al suo proprietario.

