Lucca, crolla un grosso ramo di un cedro: danneggiati un’auto e un tetto

Lucca, 7 agosto 2023 - Il maltempo di queste giorni fa sentire i suoi effetti anche dopo che pioggia e vento hanno smesso di imperversare. Ne è la prova l’impressionante caduta nel centro città di un ramo finito dritto diritto su un'auto.

E’ successo nelle prime ore della mattina di oggi, lunedì 7 agosto nel centro storico, esattamente in via delle Rose. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per rimuovere il grosso ramo che si era staccato da un cedro del Libano.

Nel crollo il ramo, oltre a danneggiare un’auto che in quel momento era parcheggiata sotto l’albero, ha rovinato il tetto di un immobile adiacente. L’intervento de iVigili del fuoco, impegnati nel provvedere a rimuovere il grosso ramo staccato, ha messo in sicurezza l’area.

Maurizio Costanzo