Lucca, confiscato un immobile da 130mila euro a un imprenditore

Lucca, 3 luglio 2024 – Confiscato un immobile di proprietà di un imprenditore. Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito di un'indagine per reati contro la pubblica amministrazione. L’immobile del valore di 130mila euro è stato confiscato nel casertano dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Lucca. Il provvedimento è arrivato dopo la condanna a carico di un imprenditore campano da parte del tribunale di Firenze. L'immobile era stato già posto sotto sequestro nel corso di un'indagine, eseguita sei anni fa dallo stesso reparto delle fiamme gialle, riguardante la corruzione in alcuni appalti. L'imprenditore, secondo quanto si apprende dalla nota stampa diffusa dalla Guardia di Finanza, ha patteggiato la pena con la sentenza di condanna che, dunque, è diventata irrevocabile. Di qui il provvedimento di confisca con il quale "il bene entra definitivamente nella disponibilità dello Stato, restituendo così alla collettività le ricchezze illegalmente accumulate", si legge in una nota della Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, dopo la condanna, hanno dunque dato esecuzione a un provvedimento di confisca di un immobile del valore di 130.000 euro, in attuazione di quanto disposto, con sentenza definitiva, dal Tribunale di Firenze nei confronti di all’imprenditore campano da tempo residente nella provincia di Lucca. L’attività svolta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria trae origine da una complessa indagine di polizia giudiziaria eseguita dallo stesso reparto circa sei anni fa in materia anche di reati contro la pubblica amministrazione e, recentemente, a seguito dell’accoglimento da parte del Tribunale di Firenze dell’istanza di “patteggiamento” da parte di uno degli imputati, con la sentenza di condanna irrevocabile il giudice ha altresì disposto la confisca dell’immobile che si trova nella provincia di Caserta, già in precedenza sequestrato. Con la misura definitiva eseguita dal Nucleo polizia economico e finanziaria di Lucca, il bene entra definitivamente nella disponibilità dello Stato, restituendo così alla collettività le ricchezze illegalmente accumulate. “L’attività testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza, volto a rafforzare l’azione di aggressione dei patrimoni illeciti nei confronti delle organizzazioni criminali e di chi è abitualmente dedito a vivere nell’illegalità, colpendoli nel cuore dei propri interessi economici” spiegano dal comando provinciale. Maurizio Costanzo