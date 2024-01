Legionella, al via le operazioni di disinfezione e sanificazione degli impianti idrici

Lucca, 25 gennaio 2024 - Comune di Lucca e Asl Toscana Nord Ovest al lavoro insieme per fornire tutte le informazioni utili sul batterio della legionella che è stato trovato nelle tubature dell'asilo nido a San Marco, dove è in corso la sanificazione. L'amministrazione, di concerto con l'Asl, ha diffuso un documento che fornisce le prime risposte utili a eventuali dubbi e domande mentre la cooperativa che gestisce i servizi è al lavoro per poter riaprire in tempi rapidi. Per fornire una corretta informazione il documento risponde ad alcune domande frequenti riguardo a che cosa è la legionella, come si attiva l'eventuale contagio e come si può prevenire la sua diffusione. Riguardo all'edificio che a San Marco ospita l'asilo nido L'Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi, sono attualmente in corso le operazioni di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione dell'acqua a servizio dell'immobile. Poi, completate queste operazioni, saranno effettuate nuove analisi di laboratorio, che dovranno certificare il rientro dei valori entro i limiti di legge. Maurizio Costanzo