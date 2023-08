Le fiamme si propagano e da bosco arrivano fino alla chiesa. Domate dai vigili del fuoco

Marlia (Lucca) 25 agosto 2023 - Momenti di paura a Marlia, frazione del Comune di Capannori (Lucca). Attorno alle ore 18 e 20 di ieri, giovedì 24 agosto, i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per spegnere un incendio di vegetazione. Il rogo si era trasformato in boschivo nella zona del cimitero di Marlia. L'incendio non accennava a fermarsi, e poiché il fuoco si stava dirigendo in direzione della chiesa di San Colombano, è stato necessario anche l'intervento dell'elicottero della Regione e del personale Aib. Fortunatamente grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e del personale Aib l'incendio è stato domato.

