Si ribalta col trattore: trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Minucciano (Lucca), 23 ottobre 2023 - Momenti di paura per un incidente nel comune di Minucciano, in provincia di Lucca dove un uomo si è ribaltato col trattore riportando gravi ferite. L'uomo, di 49 anni, è riuscito a chiamare i soccorsi che sono intervenuti in via dei Castagni in località Pieve San Lorenzo. È stato trasportato in codice rosso all‘ospedale di Cisanello, Pisa con l'elisoccorso Pegaso 3, che è riuscito a raggiungere direttamente l'uomo sul luogo dell'evento. Sono intervenuti anche l'ambulanza della Croce Bianca di Casola in Lunigiana. Attivati anche Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino.