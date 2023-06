Guidava la moto senza patente e assicurazione: maxi multa da 6mila euro

Camaiore (Lucca), 24 giugno 2023 - Sorpreso alla guida di un motociclo con la patente revocata e senza assicurazione del mezzo, anche non revisionato. È quanto contestato dalla polizia municipale di Camaiore, in provincia di Lucca, a un 32enne, per un importo totale di sanzioni pari a 6mila euro.

Di questi 5mila euro per guida con patente revocata e 1000 per assicurazione e revisione. È stato sequestrato inoltre il mezzo. Secondo quanto spiegato in una nota, da tempo la municipale di Camaiore cercava di intercettare un motociclo che circolava senza assicurazione.

Ieri, «dopo qualche mese di appostamenti», una pattuglia è riuscita a intercettarlo e fermarlo, scoprendo così che oltre alla mancanza dell'assicurazione e della revisione, il conducente, di Camaiore, «era stato oggetto di revoca della patente».

Maurizio Costanzo