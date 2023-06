Devasta gli uffici del Comune di Vagli Sotto: 26enne denunciato

Vagli Sotto (Lucca), 20 giugno 2023 - Un 26enne italiano è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di essere il presunto responsabile dei danneggiamenti avvenuti nella notte tra il 10 e l'11 giugno negli uffici del Comune di Vagli Sotto, in provincia di Lucca. In base a quanto spiegato dai militari, l'azione sarebbe stato condotta da una persona che, entrata negli uffici e rompendo con un sasso una finestra al piano terreno, aveva poi distrutto due computer mettendo poi a soqquadro più locali «e sfogandosi contro qualunque cosa si trovasse davanti. A dare l'allarme erano stati gli stessi amministratori del piccolo comune garfagnino, letteralmente esterrefatti per quanto presentatosi ai loro occhi la mattina dopo». Le indagini condotte dal nucleo operativo dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hanno portato poi all'identificazione quale presunto autore del 26enne, da qualche tempo residente a Vagli Sotto. Le indagini proseguono per capire il perchè dei danneggiamenti.

