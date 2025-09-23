Dal welfare culturale all'intelligenza artificiale, due giorni di incontri con LuBeC

Lucca, 23 settembre 2025 - Dalla transizione digitale, tecnologica e verde al welfare culturale, dalla rigenerazione urbana e rurale all’innovazione sociale, dallo sviluppo del sistema dell’arte contemporanea al turismo, fino all’imprenditorialità culturale e creativa: torna LuBeC – Lucca Beni Culturali, l’appuntamento che da oltre vent’anni mette al centro il dialogo tra cultura, innovazione e sviluppo territoriale. La ventunesima edizione presentata questa mattina, in programma l’8 e 9 ottobre al Real Collegio, avrà come filo conduttore il tema “Ponti di Cultura”, un titolo che richiama la capacità della cultura di unire, di creare legami tra persone, comunità e istituzioni. Un’immagine potente e quanto mai attuale, in un’epoca segnata da trasformazioni rapide, dalle sfide globali alla rivoluzione digitale, fino ai conflitti che attraversano il nostro tempo.

L’edizione 2025 offrirà un ricco calendario di appuntamenti: oltre 20 eventi gratuiti tra conferenze, tavoli di lavoro e cantieri tematici, con la partecipazione di più di 130 relatori. Filosofi, economisti, artisti, dirigenti della pubblica amministrazione ed esperti italiani e internazionali si confronteranno in un dialogo aperto con imprese e mondo accademico, per riflettere insieme sul ruolo della cultura come motore di coesione, innovazione e sviluppo sostenibile.

A sottolineare la portata di questa nuova edizione è stato Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo PA Fondazione, ente organizzatore della manifestazione: «Più di vent'anni sono senza dubbio un successo - ha detto - Da quest'anno abbiamo anche l'onore di collaborare con la Scuola IMT, e ci auguriamo che sia solo l'inizio di un lungo percorso insieme. Come ogni anno affronteremo anche temi legati alla città di Lucca».

Anche la direttrice di LuBeC e vicepresidente di Promo PA Fondazione, Francesca Velani, ha evidenziato come la manifestazione sia ormai diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale: «Ogni incontro nasce da un confronto con i partner e ha l’obiettivo di offrire strumenti, buone pratiche e prospettive di policies. In due giorni si intrecciano idee, esperienze e networking, creando un approccio multidisciplinare indispensabile per lo sviluppo culturale dei territori».

Alla conferenza di presentazione, svoltasi a Palazzo Orsetti, hanno preso parte anche i rappresentanti delle istituzioni locali. Sono intervenuti il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore alla cultura Mia Pisano, Maria Pia Mencacci, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio, Lamberto Serafini per la Fondazione Banca del Monte di Lucca e, da remoto, Fabio Tagliaferri, presidente di Ales spa. Un sostegno corale, a conferma del valore strategico della manifestazione, resa possibile grazie al contributo del Comune di Lucca, della Regione Toscana, del Ministero della Cultura e delle principali fondazioni bancarie locali, con in più – per la prima volta – il patrocinio della Commissione Europea, segno del crescente respiro internazionale di LuBeC.

Il programma

Si parte mercoledì 8 con il convegno di apertura (ore 9.30), introdotto dal presidente di Promo PA Fondazione Gaetano Scognamiglio e con i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana e di Angela Acordon, Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Il dibattito sarà dedicato a “Cultura e Welfare”, con ospiti di rilievo come Michele Guerra, sindaco di Parma e delegato ANCI, Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura, ed Elena Pianea della Regione Toscana. Al termine verrà consegnato il Riconoscimento LuBeC 2025 a personalità distintesi nella valorizzazione e tutela dei beni culturali.

La prima giornata proseguirà con un panel su cultura e intelligenza artificiale, con studiosi ed esperti tra cui Lorenzo Casini, rettore della Scuola IMT, e si chiuderà con l’incontro “Ponti di cultura: tempo e spazio, guerra e pace” che vedrà sul palco Federico e Jacopo Rampini.

Cuore pulsante della manifestazione restano però gli otto cantieri tematici che animeranno il Real Collegio con oltre venti appuntamenti gratuiti: dall’innovazione digitale al welfare culturale, dalla sostenibilità al turismo, fino all’imprenditorialità creativa.

Tra i protagonisti anche il sindaco di Lucca Mario Pardini, chiamato a intervenire nel Cantiere Imprese Culturali e Creative, organizzato con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, la Fondazione CRL e la Scuola IMT. Il panel metterà a confronto esperienze locali e nazionali per rafforzare il sistema delle imprese culturali e creative, settore sempre più strategico per innovazione, occupazione e rigenerazione dei territori.