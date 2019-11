Lucca, 2 novembre 2019 - La pioggia ha caratterizzato la quarta giornata di Lucca Comics & Games, la grande rassegna internazionale dei fumetti, dei giochi e della fantasia in genere che chiuderà i battenti domenica 3 novembre. Non una pioggia continua e incessante, ma alternata a momenti di tempo relativamente bello. Poi, nel pomeriggio intorno alle 18.30, è cominciato un acquazzone molto violento che ha creato molti problemi ai visitatori sulla via del rientro, con strade allagate e ingorghi in uscita da Lucca.

Nonostante la pioggia, però, la festosa invasione dei fan di Lucca Comics e dei semplici curiosi non si è fermata. Dopo le 88mila presenze paganti nella giornata del 1° novembre, in quella del 2 si è arrivati a 81mila e ora si punta al record di 271mila biglietti staccati. Un traguardo ampiamente alla portata, visto che sono già stati venduti 262mila tagliandi per i 5 giorni.

Per quanto riguarda il programma del 3 novembre, tra i protagonisti ci sarà sicuramente Leo Ortolani che presenta Luna 2069 all'Auditorium San Girolamo (ore 11). Il fumetto, edito da Feltrinelli Comics è ambientato nel 2069: cento anni dopo lo sbarco sulla Luna, una base è stata installata nel satellite, è proprio qui che Rat-Man e un personaggio con le fattezze dell’astronauta Luca Parmitano si troveranno a fronteggiare qualcosa che potrebbe mettere in discussione sia la base sia il futuro dell’uomo nello spazio.

Cambiano i meridiani e i paralleli, cambiano le lingue e i linguaggi, ma i sentimenti e le umane vicissitudini si somigliano a ogni latitudine. Come si è evoluto negli anni il manga a tematica queer? Cosa lo rende tanto affascinante in Occidente, e quali prospettive future ha? Di questo e altro ancora si dibatterà all’Auditorium Fondazione Banca del Monte (ore 11) nel panel Diventare sé stessi - Boys' love e yuri: l'identità dei manga (e nei manga). Con Eleonora Caruso, Asuka Ozumi e Daniel De Filippis.

Alle 13 in sala Tobino di Palazzo Ducale, SaldaPress presenta lo Showcase di Ryan Ottley (Invincible, Amazing Spider-Man) e Simone D'Armini (The Spider King, She-Hulk) che per il pubblico di Lucca disegneranno mostri e meraviglie, eroi ed eroine. Per il pubblico più giovane alle 11 in Sala Incontri e Teatro junior, va in scena Adrian Fartade con Da Zero a Uno - Breve storia della Robotica e Intelligenza Artificiale: un incontro in cui si ripercorrerà l’incredibile storia della robotica e per guardare con nuovi occhi al domani, tra infinite possibilità tecnologiche, e pericoli ancora sconosciuti.

Alle 13 all’Auditorium San Girolamo, Lucca Comics & Games e Cicap presentano Scienziati Pazzi tra Realtà Fantasia e Steampunk, una conferenza spettacolo condotta da due folli relatori steampunk, dotati di strumenti e apparecchiature sorprendenti. Con Marco Ciardi, Luigi Garlaschelli e Alessandra Carrer.

Sul fronte videoludico ultimo giorno all’insegna della competizione a Lucca Comics & Games. Prosegue la Pro League di Quake, dove, nella seconda ed ultima giornata del torneo, si eleggeranno finalmente i vincitori all’interno della eSports Cathedral. Adrenalina e velocità aspettano tutti gli appassionati del Cavallino Rampante presso la ‘Casa del Boia’. Ferrari, per la prima volta a Lucca Comics & Games, ha in programma un’ultima giornata piena di sessioni Hotlaps per correre su leggendari circuiti come Imola e Spa.

Al padiglione Nintendo in piazza Bernardini, videogioco e fumetto si incontrano: il fumettista Dado, a partire dalle 11, aspetterà tutti i fan per una sessione di firmacopie davvero speciale. Presso l’Esport Palace (ex. Cavallerizza) tante attività nell’ultima giornata. A partire dalle finali italiane della Logitech G Challenge, competizione che mette in palio un posto per le finali europee del prossimo 9 novembre a Colonia, fino alla Gillette Bomber Cup, che prosegue con sessioni di gioco libero e l’opportunità di incontrare due alcuni tra content creator più apprezzati del momento: J0k3R e Piazz. Ancora un appuntamento dedicato a D&D, il gioco di ruolo più conosciuto al mondo.

Domenica 3 novembre si chiude anche la rassegna "Fede e Fumetto", organizzata dalla Arcidiocesi cattolica di Lucca e dalla Chiesa valdese di Lucca: nella chiesa di San Cristoforo, alle 15, Francesco Piobbichi racconterà e spiegherà i suoi "Disegni dalla Frontiera" dedicati alla tragedia dei migranti.

