A scuola con Castracani, al via un concorso per scoprire la storia di Lucca

Lucca, 26 settembre 2025 - Un tuffo nel passato tra divertimento, creatività e memoria storica. È questo lo spirito del concorso “Castruccio Castracani”, presentato ieri mattina nella suggestiva cornice della Casermetta San Donato, nella sala conferenze del Museo della Zecca di Lucca.

L’iniziativa, dedicata alle classi seconde delle scuole medie del territorio provinciale, nasce per far conoscere alle nuove generazioni la figura del grande condottiero lucchese e celebrare i 700 anni dalla storica battaglia di Altopascio, in cui Castruccio fu protagonista assoluto.

Alla presentazione erano presenti Edoardo Puccetti dell’associazione Il Sogno di Costantino, Silvia Granucci dell'ufficio scolastico territoriale, il consigliere comunale Lorenzo Del Barga e Alessandro Colombini, presidente della fondazione Antica Zecca.

Il concorso lascia libero spazio alla fantasia: i ragazzi potranno cimentarsi con video, testi, disegni o sculture, utilizzando ogni tipo di strumento creativo per raccontare la storia e la leggenda di Castracani. Non solo le scuole di Lucca, ma anche quelle dell'intera provincia - compresa la Versilia - sono invitate a partecipare.

E in palio c’è un premio davvero speciale: una riproduzione delle antiche monete fatte coniare da Castruccio Castracani, il famoso “castruccino”. Alla classe vincitrice assoluta andranno monete placcate in oro 18 carati, mentre secondo e terzo posto riceveranno monete in argento custodite in eleganti cofanetti.

"Tanti giovani hanno difficoltà a conoscere bene la storia, anche quella del nostro territorio - ha detto Granucci - Per questo l'idea di far lavorare i ragazzi a questi temi ci è piaciuta fin da subito. Bello anche fare rete, perchè il concorso coinvolgerà più comuni della nostra provincia. Ben venga un'iniziativa che possa permettere l condivisione. Un concorso utile e anche molto divertente che ci auguriamo possa motivare gli studenti a conoscere il territorio e la storia in modo diverso".

"Il nostro territorio ha una storia bellissima e purtroppo non sempre è conosciuta - ha concluso Colombini - Una storia spesso raccontata anche dalle monete del passato, e quella di Castracani è davvero unica".

Le iscrizioni sono ancora aperte e l’occasione è unica: imparare la storia del territorio divertendosi e mettendo in gioco il proprio talento creativo.