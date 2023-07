Zucconi lancia sasso nello stagno, Geal, leghisti in allarme

Francesco Meucci

Il sasso nello stagno – è proprio il caso di dirlo – lanciato dal deputato di Fratelli di Italia Riccardo Zucconi sulla questione dell’acqua pubblica e il futuro della Geal, rischia di provocare un piccolo maremoto in città. Un po’ per la proposta in sé – va detto, condivisibile – un po’ perché Zucconi si smarca nettamente con quanto sin qui detto e fatto dalla Lega, partito al quale è stata assegnata la guida della Geal in questo delicato momento. La partecipata del Comune viene, giustamente, considerata tano da Lega quanto da Zucconi, come da chiunque altro abbia confidenza con la materia, un ‘gioiello’. Il cui destino è però segnato.