Zucconi incontra i vertici Gesam

L’onorevole di FdI Riccardo Zucconi, Segretario di Presidenza alla Camera, ieri (nella foto) ha fatto visita alla società Gesam Reti spa. La società che oggi si occupa solo della distribuzione del gas, è intenzionata a rilanciarsi, dopo 10 anni di stasi, nel settore dell’energie rinnovabili.

Durante l’incontro si è ribadito che la cosiddetta “Golden Age” del gas che ipotizzava una crescita elevata dei consumi, dopo la pandemia e soprattutto il conflitto ucraino, che hanno determinato un cambio alle politiche energetiche imponendo una sostenuta accelerazione della fase di transizione, non è più attuale. “È evidente che gli obiettivi nel settore dell’energia pulita diventano sempre più impellenti, anche perché nei prossimi 30 anni i combustibili gassosi avranno comunque un peso ancora significativo fra le fonti energetiche. Attraverso il Next Generation prima, e con il PNRR, d’ora in poi, saranno investite ingenti risorse a favore dell’ambiente, chiamando però il settore dell’energia a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 75% entro il 2030”, ha spiegato il presidente di Gesam Reti, Marco Agnitti che ha continuato spiegando che ciò impone agli amministratori pubblici “un cambio di rotta, ma soprattutto strategico delle aziende a maggioranza pubblica presenti sul territorio”.

Durante l’incontro si è dunque spiegato il meccanismo per il quale, si pensa, verranno premiati i concessionari capaci di proporre accanto a reali obiettivi di decarbonizzazione, quegli investimenti in tecnologie e innovazione, capaci di favorirla e realizzarla concretamente. “Nel frattempo – ha proseguito Agnitti – la società ha bisogno di fare un percorso di sviluppo, sia per riequilibrare le risorse societarie e quindi rimotivare il personale aziendale, sia per rispettare gli obiettivi che il Comune di Lucca, per il tramite della capogruppo Lucca Holding, ha stabilito“. Per l’onorevole Zucconi era importante visitare questa realtà: “Il primo e più importante obiettivo che la società deve perseguire – ha detto – è riorganizzarsi per diventare il riferimento energetico delle famiglie e delle piccole e medie imprese e più in generale del territorio in cui opera, riprendendo a fare il lavoro sempre fatto di progettare, gestire e manutenere una ‘rete’ non solo del gas, ma anche in funzione smart city”.