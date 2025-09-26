Scintille sulla Ztl aperta in via Elisa, per i residenti è una “bestialità”

Lucca, 26 settembre 2025 – Non è la prima volta che via Elisa finisce nell’occhio del ciclone. Stavolta è per il “sì“ o il “no“ allo spegnimento dei varchi, provvedimento comunque già disposto dall’amministrazione comunale a partire da giovedì scorso e che da lunedì a venerdì (fino al 31 gennaio 2026) dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 13.45 alle 14.30 dispone la sospensione temporanea della Ztl e della disattivazione temporanea del varco telematico di via Elisa con percorso autorizzato in uscita: Porta Elisa, via Elisa, via del Fosso (a sinistra-direzione sud), Corso Garibaldi (senza oltrepassare il varco telematico), via del Peso, via F.Carrara, Porta San Pietro.

Soddisfatto il direttore di Confartigianato Imprese Lucca, Roberto Favilla, che ringrazia “l’amministrazine guidata dal sindaco Mario Pardini per aver accolto in tempi davvero rapidissimi la nostra proposta“. Di tutt’altro umore il comitato “Vivere il centro storico“. “Spegnere il varco durante l’orario di entrata e uscita delle scuole è secondo noi una assurdità vera e propria – premette il comitato dei residenti del centro –. Il traffico scolastico di Via Elisa è composto dalle auto dei genitori che portano i bambini a scuola e si riassume in due categorie. La prima, ed è quella più consistente, è composta da parte di quei 480 veicoli dotati di permesso scolastico, la seconda è quella dei genitori degli studenti adolescenti delle Medie Carducci. Per i veicoli dotati di permesso non c’è differenza fra il varco spento o acceso e quindi il provvedimento riguarda soltanto le auto dei genitori degli studenti Carducci. Prima questi lasciavano lo studente in Piazza San Ponziano, magari andavano a far colazione e poi tramite Via S.Chiara uscivano da Porta San Iacopo. Adesso che Via S.Chiara è chiusa dovevano rimettersi in Via Elisa provocando la congestione del traffico. Logica avrebbe voluto che il traffico dei veicoli senza permesso fosse convogliato direttamente in Via dei Bacchettoni senza intasare Via Elisa, costringendo i veicoli ad uscire da Porta San Iacopo come prima senza passare da Via Elisa, ma ecco che il nostro assessore al Traffico – conclude il comitato – ha tirato fuori una soluzione che ha dell’ incredibile: spegnere il varco e quindi dirottare il traffico in Via Elisa, Via del Fosso, Corso Garibaldi, Via del Peso, Via F.Carrara e intasare Porta San Pietro. Tutto questo per evitare a dei ragazzi di 14 anni di camminare per 50 metri, ma ci rendiamo conto della bestialità?“. Terminologia diversa ma stessa prospettiva da parte del consigliere comunale di opposizione Daniele Bianucci.

“Mentre tutte le Città europee lavorano per ridurre l’impatto del traffico veicolare, i dati della qualità dell’aria nella Piana destano gravi preoccupazioni per la salute delle cittadine e dei cittadini e a livello globale si domandano impegni per combattere le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici, l’Amministrazione comunale – dice Bianucci – fa esattamente l’esatto contrario di ciò che dovremmo portare avanti: invece di investire in modo serio e continuativo sulla mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, Lucca è la prima realtà italiana che negli ultimi dieci anni decide di aprire, ancorché temporaneamente, una parte della sua ZTL, tanto più nelle ore di punta del traffico. Quelle pensate dal sindaco e dai suoi assessori non sono soluzioni: sono toppe vecchie e vetuste, figlie di un’assoluta mancanza di programmazione e presidio politico dei lavori e che riportano il nostro territorio indietro di decenni. Per risolvere un caos che loro stessi hanno creato, non avendo avuto la capacità di programmare i lavori in periodi dell’anno meno congestionati come l’estate, il sindaco e gli assessori hanno pensato bene di prevedere una “bretellina” nel centro storico“.