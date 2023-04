Ztl, si parte domani: ecco tutte le casistiche

Parte domani la prima fase della Ztl nel centro di Montecarlo, con il varco attivo da piazza d’Armi. Il sabato traffico off limits dalle 20 alle 24, la domenica e festivi dalle 13 alle 24. Tutto ciò fino al 31 maggio. Dal primo giugno cosa cambia? Il divieto si estende a tutta la settimana: dal lunedì al sabato sempre dalle 20 alle 24, la domenica e i giorni festivi sempre dalle 13 alle 24. Questa disposizione rimarrà fino al 30 settembre. Dal primo al 31 ottobre si ritornerà a quanto accade adesso, quindi solo nel week-end. Attenzione. Queste regole valgono per i non residenti, per chi abita nel cuore del borgo fondato da Carlo IV di Boemia ci sono deroghe e permessi.

Soste minime per i fornitori delle varie attività produttive. Tutto ciò è già documentato con specifiche ordinanze. Per la famosa interdizione alla circolazione dalle 13.30 alle 15 per tutti, compresi i residenti, la classica ora del pranzo, ancora non è in vigore. La richiesta dei ristoranti sarà accettata, ma si applicherà probabilmente da metà maggio, quando il flusso di turisti aumenterà. E’ una richiesta da parte dei ristoratori che hanno i tavoli all’esterno dei locali e che vogliono evitare che i clienti consumino il pranzo sfiorati dalle auto e affumicati dai gas di scarico visto che, tra l’altro, la carreggiata è assai angusta in via Roma, il centro storico del paesino.

Massimo Stefanini