Ztl, un mare di permessi a Lucca. Ben 58.710 ingressi l’anno da parte di non residenti

Lucca, 18 settembre 2025 – Un mare di permessi per entrare in ztl: il numero delle targhe che sono state inserite nel 2024 (ultimi dati disponibili) per consentire l’accesso alla zone interdette del centro storico ai non residenti ammonta a 58.710, ovviamente senza considerare chi può accedere per carico e scarico merci. In pratica, si tratta soltanto di chi accede per arrivare in una struttura ricettiva o presso un ente, sia pubblico che privato. I corrieri, come noto, hanno un altro tipo di permesso.

La cifra registrata nel 2024 è sostanzialmente vicina a quella del 2023, quando furono 58.986 ma decisamente superiore a quella del 2022, quando furono 42.461. Sullo scorso anno la differenza segnala un meno 1 per cento, sull’anno prima, in cui il sistema era diverso e più restrittivo, l’aumento è del 28 per cento. In media, lo scorso anno circa 160 veicoli al giorno sono entrati in ztl utilizzando un accesso attraverso il portale di autorizzazione di Lucca Plus dietro segnalazione di un ente, un albergo, un bed and breakfast.

A fare la parte del leone è la Casa di Cura Santa Zita che nel 2024 ha visto farsi rilasciare permessi per ben 26.909 targhe, un numero in netta crescita considerando che nel 2023 e nel 2022 erano stati rispettivamente 23.214 e 18.091. Lo scorso anno hanno pesato per il 44,64 per cento del totale degli ingressi da portale. Al secondo posto ci sono le targhe fornite dalle strutture ricettive, complessivamente 20.152 per circa una sessantina di imprese, parte delle quali alberghi, parte bed and breakfast, tutti che comunque svolgono in via professionale l’attività. Per chiarire: chi affitta un solo appartamento ed è senza partita Iva, non ha la possibilità di inserire targhe dei propri ospiti nel portale che consente di generare i permessi per coloro che sono alloggiati nelle strutture.

Questa seconda voce pesa per il 34,32 per cento complessivo e qualche perplessità, a prima vista, pare generarla: alcuni bed and breakfast, infatti, hanno usufruito di un numero di permessi (vicino ai 2.000) superiore a molti hotel del centro e il dato, considerando che il primo tipo di strutture arriva al massimo a sei camere e le seconde superano sistematicamente le dieci se non le venti camere, è perlomeno sorprendente.

Terza in graduatoria è la Curia Arcivescovile che lo scorso anno ha beneficiato di 5.496 permessi per altrettante targhe, anche in questo caso con un incremento crescente negli ultimi anni. Più indietro, il Real Collegio con 3.000 permessi. Seguono Lucca Crea (2.216), D’Alessandro e Galli (526), il Teatro del Giglio (300), Confindustria Toscana Nord (214), la Misericordia (217, un numero crollato dopo il trasferimento fuori dalle Mura nel 2023 erano 3.246), la Procura della Repubblica (136), la Prefettura (98). La tipologia di permessi in questione dovrebbe consentire il carico e scarico di persone, caso classico quello delle strutture ricettive, ma, come per i corrieri, senza le telecamere in uscita la cui installazione è alle porte dopo decenni di attesa, sono in teoria dei veri e propri lasciapassare a tempo indeterminato. A patto di non incrociare nel frattempo vigili urbani. Ovviamente.